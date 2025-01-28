Власти края доказывают в ВС право стимулировать местный бизнес идти на госзаказ

Верховный суд РФ рассмотрит спор властей Кубани и антимонопольной службы (ФАС) о допустимости формирования закупок «с учетом возможностей» местных производителей, что должно стимулировать их участвовать в процедурах госзаказа. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Предметом спора стал протокол совещания, прошедшего в июле 2023 года в администрации Краснодарского края. Его потребовало отменить региональное управление ФАС. Ведомство усмотрело в протоколе признаки нарушения антимонопольного законодательства. Однако краевые власти с УФАС не согласились и оспорили его предписание об отмене документа.

Как следует из материалов дела, в резолютивной части протокола совещания содержатся пункты о необходимости формирования государственными и муниципальными заказчиками края описания объектов закупок «с учетом возможностей производителей Краснодарского края в соответствии с перечнем промышленной продукции Краснодарского края, приобретаемой при осуществлении закупок». Делать это необходимо «в целях расширения доступа производителей Краснодарского края к закупкам».

Руководителям органов исполнительной власти края предписывается рекомендовать главам муниципалитетов провести с подведомственными учреждениями и организациями совещания «по вопросу недопущения ограничения участия производителей промышленной продукции Краснодарского края при осуществлении закупок», определить лиц, которые должны будут вести работу по недопущению ограничения участия производителей промышленной продукции региона при осуществлении закупок.

Также, согласно документу, краевые руководители должны обеспечить направление всеми заказчиками описаний объектов закупок товаров в региональный минпром в целях их согласования, оказывать содействие промпредприятий региона, заинтересованным в поставках их продукции для госнужд, и выявлять факты ущемления их интересов.

В судах власти края заявляли, что данный протокол просто зафиксировал ход совещания. Они настаивают на том, что документ направлен на обеспечение конкуренции и расширение круга потенциальных участников закупок. При этом ответственность за неисполнение рекомендаций, содержащихся в протоколе совещания, законом не предусмотрена. Сам протокол не создает преимуществ конкретным лицам, не предрешает исхода закупки. УФАС же, по мнению региональных властей, вторгается в сферу их полномочий.

Представители УФАС, напротив, считают, исполнение рекомендаций такого протокола приведет формированию в Краснодарском крае системы закупок, регулируемой органами госвласти и направленной на предоставление приоритета промышленным производителям Краснодарского края.

Арбитражный суд Кубани, апелляционная и кассационная инстанции в этом споре приняли сторону антимонопольного органа. Протокол совещания в администрации — это не просто рабочий документ служебного пользования, он содержит положения ненормативного характера, решили они.

«Иное толкование указанных в протоколе положений не согласуется с очевидной волей издавшего его лица установить действенный механизм контроля над осуществлением закупок для государственных и муниципальных нужд на каждом этапе, с целью последовательной и эффективной реализации мер, направленных на развитие закупок продукции производителей Краснодарского края»,— указано в материалах дела.

Жалоба администрации Краснодарского края на данное решение уже зарегистрирована в Верховном суде. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Михаил Волкодав