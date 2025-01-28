Главам районов Пензы поручили обходить жилой сектор каждый день

Временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов в ходе аппаратного совещания в мэрии затронул вопрос благоустройства дворов. Он призвал к качественному содержанию придомовых территорий многоэтажных домов.

Господин Денисов указал управляющим компаниям на необходимость проведения антигололедной обработки пешеходных зон. Главам районов Пензы он поручил лично организовывать ежедневный обход жилого сектора, привлекая к этому начальство управляющих организаций.

Проживающим в Пензе гражданам в очередной раз напомнили, что УК должны своевременно и качественно приводить в порядок крыльцо и площадку перед входом в подъезд, заниматься противогололедной обработкой. Также речь идет об очищении дворовой территории и кровли домов от снега и наледи.

Павел Фролов