В Египте опровергли информацию о переговорах Трампа с ас-Сиси

Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» заявил, что его источники опровергают сообщения, что глава республики Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонные переговоры с новым американским президентом Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Egyptian Presidency / Handout / Reuters Фото: The Egyptian Presidency / Handout / Reuters

По словам неназванного высокопоставленного источника телеканала, «о любых телефонных переговорах президента Египта такого уровня сообщается в соответствии с протоколом», а распространяемая в СМИ информация о разговоре двух лидеров не является достоверной. Собеседник не уточнил, запланированы ли какие-либо контакты между лидерами двух стран.

Он призвал журналистов «крайне внимательно» отнестись к освещению ситуации «в столь деликатный период, что переживает сейчас Ближний Восток».

Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид написал в X, что Дональд Трамп сообщил журналистам о разговоре с Абдель Фаттахом ас-Сиси. По словам журналиста, главы двух стран обсудили переселение палестинцев из Газы в Египет. Господин Равид утверждал, что это произошло во время полета на борту личного самолета главы Белого дома. По его словам, президент Трамп выразил надежду на то, что Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II согласятся на подобный шаг.

26 января президент США провел телефонный разговор с Абдаллой II. Господин Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей Газы по арабским странам. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами Газы. МИД Египта в ответ на это назвал нарушение прав палестинского народа неприемлемым. По мнению Каира, такие меры могут подорвать региональную стабильность и привести к дальнейшему распространению конфликта на Ближнем Востоке.