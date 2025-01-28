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Коммерсантъ FM
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Нидерландская ING продаст бизнес в России

Нидерландская финансовая группа ING Group объявила о продаже бизнеса в России. В пресс-релизе уточняется, что сделка «фактически положит конец деятельности ING на российском рынке». В результате продажи российского бизнеса группа, по ее собственным оценкам, может потерять около €700 млн

Покупателем выступило АО «Глобал Девелопмент». Это компания, «принадлежащая московскому финансовому инвестору с опытом работы в сфере факторинговых услуг», заявили в ING. По условиям сделки АО приобретет 100% принадлежащих ING акций ИНГ Банка (Евразия).

«Global Development намерена продолжить обслуживание клиентов в России под новым брендом. Сделка, которой предшествовала обширная комплексная проверка, подлежит одобрениям различных регулирующих органов и, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2025 года»,— добавили в ING.

ING отметила, что с февраля 2022 года не вела новый бизнес с российскими компаниями и сократила операции в стране. Объем кредитования российских клиентов банка сократился более чем на 75%.

ИНГ Банк работает в России с 1993 года. Он специализируется на услугах корпоративным клиентам. В марте 2022 года группа ING сообщала, что санкции против россиян касаются непогашенных кредитов примерно на €700 млн. За первые девять месяцев 2024 года прибыль банка превысила 5,8 млрд руб., следует из отчетности на сайте ЦБ.

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