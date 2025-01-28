В Миассе за 200 млн рублей продается спортивная база на Поликарповом пруду

В Миассе на продажу выставили спортивную базу на берегу Поликарпова пруда. Объект оценили в 200 млн руб., указано в объявлении на портале «Авито».

Спopтивная бaза занимает плoщадь 7,8 тыс. кв. м. На территории расположено кафе, два нежилых одноэтажных здания, спортивный зал, футбольное поле с искусственным покрытием, беседки — две большие и пять маленьких. Имеется освещение, электро-, водо- и газоснабжение. Также проведено благоустройство: высажены деревья, цветы, проложены дорожки, смонтированы лавочки и скульптуры. В ресторане, спортивном зале и в хостеле выполнен современный ремонт. Земля и строения находятся в собственности. Как отмечает продавец, территория полностью готова к эксплуатации и может использоваться для размещения детского спортивного лагеря, проведения детских и взрослых праздников и прочего.

Виталина Ярховска