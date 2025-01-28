Академический районный суд Екатеринбурга начнет работу 28 февраля

В Екатеринбурге Академический районный суд начнет работу с 28 февраля, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Соответствующее постановление вынес президиум областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Академический районный суд создан Федеральным законом от 24 июля 2023 года. Суд считается образованным со дня назначения двух третей от установленной численности судей.

На сегодняшний день штат суда сформирован более чем на две трети, назначено 16 из 20 судей. Академический стал первым вновь созданным судом в современной истории России и восьмым районным судом Екатеринбурга.

Торжественное открытие здания суда состоится 19 февраля.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что строительство Академического районного суда завершилось. Он состоит из двух корпусов высотой три и четыре этажа. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что в дальнейшем в Академическом появятся собственный ЗАГС, прокуратура, УФНС и отделения других ведомств.

Полина Щуцкая