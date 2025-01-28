Глава Удмуртии встретился с гендиректором ПАО «Россети Центр» в Москве

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел встречу с гендиректором ПАО «Россети Центр» Александром Эбзеевым. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, она состоялась в московском офисе компании. Стороны обсуждали состояние электросетевого комплекса региона и направления его развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На встречи обсуждались планы подключения крупных промобъектов в республике: завода по металлообработке в Ижевске мощностью 32 МВт и новой площадки в Глазове для производства редкоземельных магнитов мощностью 23 МВт.

По словам господина Эбзеева, филиал «Удмуртэнерго» стабильно прошел период повышенных нагрузок. «Совместно с правительством Удмуртии будем модернизировать инфраструктуру и вводить новые мощности»,— добавил он.

Господин Бречалов отметил, что по итогам 2024 года количество технологических нарушений снизилось на 24%, их средняя продолжительность — на 20%.

Напомним, ПАО «Россети Центр и Приволжье» стала системообразующей территориальной сетевой организацией в Удмуртии.