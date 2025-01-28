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Ростехнадзор: реконструкция аэропорта Кольцово завершена без нарушений

Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело итоговую проверку реконструкции международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. По данным управления, работы завершены.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Установлено, что работы завершены в полном объеме, нарушений не выявлено. Управлением выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации»,– говорится в сообщении управления. Пропускная способность международного терминала аэропорта увеличится почти вдвое с 1,3 тыс. до 2,5 тыс. человек в час.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе аэропорта, обновленный пункт пропуска государственной границы планируют открыть в этом году. Там объяснили, что запуск пункта требует выпуска нормативно-правового акта федерального уровня.

О масштабной реконструкции Кольцово было заявлено еще в начале 2022 года. К работам планировали приступить весной того же года, но сроки были сдвинуты.

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