В Кольцово реконструируют терминал аэропорта

В международном аэропорту Кольцово (управляется УК «Аэропорты регионов») в Екатеринбурге реконструируют терминал. Работы ведутся со стороны международного терминала, как внутри, так и снаружи, часть помещений закрыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работы возле терминала аэропорта Кольцово Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 4 Работы возле терминала аэропорта Кольцово Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

О масштабной реконструкции Кольцово было заявлено еще в начале 2022 года. К работам планировали приступить весной того же года, но сроки были сдвинуты. Работы планировалась разделить на два этапа — на первом хотели заняться терминалом международных линий и привокзальной площадью. В планах было построить новый блок комплекса вдоль главного фасада, а таможенный контроль перенести на второй этаж. На втором этапе собирались построить многоуровневый паркинг и железнодорожную платформу. Закончить реконструкцию хотели до 2030 года.

Ожидалось, что после реконструкции площадь аэровокзального комплекса увеличится на 14 тыс. кв. м, а пропускная способность международного сектора вырастет с 1,3 тыс. до 2,5 тыс. пассажиров в час.

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