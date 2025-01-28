В Уфе на содержание фонтанов направят до 33 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы на аукционе 6 февраля выберет подрядчика содержания фонтанов и систем автоматического полива, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 33,2 млн руб., он будет оплачен за счет субсидий на выполнение муниципального задания из городского бюджета.

Работы необходимо выполнять по 20 октября 2025 года. Подрядчик должен обслуживать 23 фонтана, в том числе «Тан Еры» возле кинотеатра «Искра», «Танцующие Журавли» в сквере «Дубки», «Часы» на площади имени Ленина, перед кинотеатром «Родина», в сквере «Театральный», плавающий фонтан на озере в парке Первомайский, на территории ледового дворца спорта «Уфа-Арена» и другие.

До 25 апреля необходимо провести расконсервацию фонтанов, предпусковое техническое обслуживание чаши и электрического, электронного, водяного оборудования, с 25 по 30 апреля — подготовить к эксплуатации, проверить работу гидротехнического и электротехнического оборудования, ежедневно с 1 мая по 14 октября — осматривать скульптуры, убирать мусор, контролировать работу насосов, клапанов регулировки подъема струй, светомузыкального оборудования, два раза в месяц проводить санитарное обслуживание, с 14 по 20 октября — отключить водоснабжение, слить воду и законсервировать фонтаны.

В марте 2024 года «Горзеленхоз» Уфы заключил контракт на содержание фонтанов за 30,36 млн руб. с предпринимателем Рамилем Ибрагимовым.

Майя Иванова