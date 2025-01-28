Бывшая сотрудница взыскала с ПАО «ГАЗ» 1 млн рублей за моральный вред от травмы

Бывшая сотрудница взыскала компенсацию морального вреда с ПАО «ГАЗ» из-за производственной травмы. Как сообщила пресс-служба Дзержинского городского суда, в 2008 году гражданка получила серьезную травму правой руки, которая в последующем привела к ее ампутации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Истица работала на предприятии с 2000 по конец мая 2024 года. После полученной в 2008 году травмы она стала инвалидом второй группы. В соответствии с актом о несчастном случае, факта грубой неосторожности пострадавшей установлено не было.

Суд удовлетворил иск частично и решил взыскать с завода 1 млн руб. компенсации морального вреда и 17 тыс. руб. судебных расходов. Решение в законную силу не вступило.

Галина Шамберина