35-летняя жительница Чебоксар потеряла свыше четырех млн руб., надеясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница Чебоксар перевела мошенникам более четырех млн рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Жительница Чебоксар перевела мошенникам более четырех млн рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, женщина познакомилась с мошенником на сайте знакомств в октябре 2024 года. Он представился двоюродным братом криптовалютного аналитика из Австрии и убедил заявительницу вложить деньги для быстрого заработка на квартиру. Деньги потерпевшая получила от своей матери. В ноябре она перевела на указанные счета 900 тыс. руб., в декабре — еще 3,25 млн руб. Осознав обман под Новый год, чебоксарка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).

Анар Зейналов