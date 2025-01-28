Жительница Чебоксар перевела мошенникам более четырех млн рублей
35-летняя жительница Чебоксар потеряла свыше четырех млн руб., надеясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.
Жительница Чебоксар перевела мошенникам более четырех млн рублей
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По данным ведомства, женщина познакомилась с мошенником на сайте знакомств в октябре 2024 года. Он представился двоюродным братом криптовалютного аналитика из Австрии и убедил заявительницу вложить деньги для быстрого заработка на квартиру. Деньги потерпевшая получила от своей матери. В ноябре она перевела на указанные счета 900 тыс. руб., в декабре — еще 3,25 млн руб. Осознав обман под Новый год, чебоксарка обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).