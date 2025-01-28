Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о программе гонки и своих планах на нее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Старожилы радиоэфира “Ъ FM” наверняка помнят серию программ «Автопилот», когда новые автомобили испытывали, так сказать, непрофессионалы — ведущие и обозреватели радиостанции, каждый со своей колокольни, то есть с собственным бэкграундом. Я всегда старался либо рассматривать испытуемое авто как произведение искусства, либо посещать с его помощью художественные достопримечательности.

Вскоре надеюсь вспомнить былое и поучаствовать в автопробеге «Экспедиция-Трофи 2025». Вообще-то это мероприятие в мире автоспорта у многих на слуху: трансконтинентальному пробегу, как уверяют организаторы, самому протяженному зимнему в мире (расстояние более 16 тыс. км), будет уже 20 лет. Его организатор и бессменный руководитель — предприниматель Александр Кравцов.

Пока непонятно, сколько команд примут участие в нынешнем автопробеге; каждая, кстати, должна состоять из двух внедорожников и шести человек, при этом в команде обязательно присутствие хотя бы одной особы женского пола. В былые годы в колонне участвовало до 40 экипажей. Последний общий отбор для всех желающих состоится 1 февраля в Пушкинском районе Подмосковья. А сам пробег стартует 23 февраля в Мурманске. Всего намечено семь спортивных этапов, включающих ориентирование на местности и преодоление технического бездорожья с труднопроходимыми препятствиями. Победитель получит золотые жетоны для всех шестерых участников команды.

Из Мурманской области участники пробега переедут в Ленобласть, где в месте прорыва блокады 24 февраля проводится спецучасток. Потом Подмосковье, далее — Тюмень и местечко Руян-на-Оби (это уже Томская область), где расположен своеобразный знак-символ всего пробега, 17-метровый маяк. Потом озеро Байкал, где я надеюсь присоединиться к экспедиции, и, наконец, финиш во Владивостоке 8 марта. Этот город сейчас отмечен большой арт-активностью, и мне будет о чем вам рассказать.

Дмитрий Буткевич