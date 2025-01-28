Отменена приостановка выбора поставщика «Яавтобусов»

Отменена приостановка определения поставщика 129 автобусов в Ярославскую область. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 39 автобусов большого класса и 90 автобусов среднего класса регион возьмет в лизинг. Как сообщали в правительстве области, в электронном аукционе победило АО «Газпромбанк лизинг». Однако второй участник торгов — АО «Сбербанк Лизинг» оспорил итоги и подал в ФАС жалобу, которая была принята к рассмотрению. В связи с этим 21 января определение поставщика было приостановлено.

В жалобе заявитель указал, что в автобусах «ЛиАЗ», предложенных «Газпромбанком лизинг», в салоне есть лишь четыре форточки, тогда как в техническом задании их должно было быть не менее пяти.

Жалобу должны были рассмотреть 24 января, однако до настоящего момента не размещены итоги ее рассмотрения. Вместе с тем утром 28 января в карточке жалобы появилась запись: «Отменена приостановка определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта по жалобе…».

Алла Чижова