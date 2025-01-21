Закупка «Яавтобусов» на 4,5 млрд приостановлена по жалобе «Сбербанк Лизинг»

Федеральная антимонопольная служба приостановила определение поставщика 129 автобусов в Ярославскую область по жалобе АО «Сбербанк Лизинг». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в электронном аукционе победило АО «Газпромбанк лизинг», об этом сообщили в правительстве области. Общество должно было поставить автобусы марки «ЛиАЗ». Победитель предложил цену 3 млрд 745 млн руб. при начальной цене в 4 млрд 451 млн руб. Однако второй участник аукциона оспорил итоги торгов и подал жалобу в ФАС.

«По результатам анализа модельного ряда всех серийно выпускаемых автобусов марки ЛиАЗ, проведенного по информации, полученной из открытых источников, ни один автобус из текущего модельного ряда ЛиАЗ не соответствует в полной мере Техническому заданию Заказчика»,— говорится в жалобе.

В частности, заявитель указал, что в автобусах «ЛиАЗ» в салоне есть лишь четыре форточки, тогда как в техническом задании их должно было быть не менее пяти.

«В летнее время форточки могут быть использованы для естественной вентиляции салона автобуса, соответственно, большее их количество обеспечивают более эффективную вентиляцию. Открытые форточки обеспечивают приток свежего воздуха, что может быть полезно для пассажиров»,— указано в жалобе.

«Сбербанк Лизинг» предлагал поставить автобусы «МАЗ». Рассмотрение жалобы назначено на 24 января.

Заказчиком выступает ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области. Ранее предполагалось, что первые автобусы поставят к концу января, а вся техника прибудет в регион до 25 марта. На маршруты в Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростовском и Угличском районах новые автобусы должны выйти 1 апреля.

Антон Голицын