«Автопрестиж» продолжает дилерство китайского BAIC

Бренд автомобилей BAIC продолжает сотрудничество с пермским холдингом «Автопрестиж», сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе «Автотора» (производитель бренда). Гендиректор «Автопрестижа» Артем Кононов подтвердил «Ъ-Прикамье», что контракт на продажу BAIC продолжает действовать. «Этот бренд есть в портфеле холдинга»,— отметил он. При этом прекращение продаж авто марки Kaiyi господин Кононов комментировать не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что пермский автохолдинг «Автопрестиж» отказался от дилерства брендов Kaiyi (суббренд Chery) и BAIC. Как пояснял «Ъ-Прикамье» источник на автомобильном рынке, компания продолжает только сервисное обслуживание машин BAIC. По словам собеседника, решение об отказе от продаж авто этих брендов принималось из-за отсутствия спроса. При этом, по информации источника, продажи брендов были перенесены из Перми в Минеральные Воды, где у «Автопрестижа» есть дилерский центр этих марок.

В «Автоторе» информацию о прекращении продаж авто BAIC опровергают. По данным пресс-службы, в декабре 2024 года BAIC обновил подход к работе с дилерской сетью в России, в том числе запустив новые программы поддержки партнеров. Положительная динамика дилерского центра «BAIC Автопрестиж» уже зафиксирована в Ставропольском крае. «В рамках работы с автохолдингом мы перенесем данный опыт в Пермь для усиления позиций дилерского центра марки в регионе»,— подчеркнули в пресс-службе BAIC.

Согласно официальному сайту «Автопрестижа», на территории краевой столицы холдинг продолжает продажу машин китайских брендов Geely, GAC, Knewstar, BAIC.