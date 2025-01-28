СМИ: премьер Сербии решил уйти в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич решил подать в отставку на фоне массовых протестов, которые продолжаются более двух месяцев, а на прошлой неделе привели к всеобщей забастовке. Об этом сообщила газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники.

Милош Вучевич возглавляет сербское правительство с 2 мая 2024 года. Прежде он был заместителем премьер-министра и министра обороны. По данным «Вечерне новости», он объявит об отставке во время экстренной пресс-конференции сегодня, 28 января, которая начинается в 11:00 (13:00 мск).

Протесты, начавшиеся в ноябре, организовали сербские студенты, формально требующие уголовной ответственности властей за трагедию 1 ноября, когда в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, втором по величине городе Сербии, погибли 15 человек, включая детей. Фактически же протестующие выступают за смену власти в стране.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в попытках устроить в республике цветную революцию, в которую, по его словам, уже «вложены миллиарды евро». На прошлой неделе он анонсировал создание общенародного фронта — «Движения за народ и державу».

Подробнее — в материале «Ъ» «Над Сербией нависла блокада».

Лусине Баласян