На берегу Черного моря собрали более 176 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

С начала ликвидации последствий ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе и разлива нефтепродуктов в Черном море собрано более 176 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Как сообщает МЧС России, в акватории Черного моря обследовали более 5,6 тыс. кв. км, обработали сорбентом почти 50,2 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Для мониторинга обстановки акватории и обследования затонувших частей танкеров задействуют 26 судов. Водолазы МЧС России обследуют и собирают нефтепродукты в районе причала Витязево.

На площадку временного хранения с пляжей вывезли около 135 тыс. тонн грунта с мазутом. Его утилизируют спецорганизации.

В Краснодарском крае обследуют 265 км. С берега вывезли уже более 175 тыс. тонн, за сутки — 374 тонны загрязненного песка и грунта. На временную площадку поместили свыше 134 тыс. тонн, за сутки — более 370 тонн. На полигоны для сбора и утилизации вывезли около 40,5 тыс. тонн. На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки очистили более 10,5 тыс. тонн песка.

В Крыму за сутки обследовали свыше 525 км берега. Очищено 189 км берега, за сутки — почти 3 км. Всего собрано 532 тонны, за сутки — 21 тонна.

В Севастополе обследуют 165 км берега. Собрано и вывезено 609 тонн загрязненного песка и грунта.

Татьяна Ручкина