В Забайкалье возбуждено дело в отношении мужчины, ударившего по лицу школьницу

Следователи СУ СКР по Забайкальскому краю расследуют уголовное дело, возбужденное по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») в отношении местного жителя, который вечером 25 января в городе Краснокаменске напал на школьницу. В региональном управлении СКР уточняют, что накануне в местных СМИ и соцсетях было распространено видео нападения.

На кадрах видно, что молодой мужчина в белой куртке на улице без всякой причины бьет кулаком в лицо девочке, идущей навстречу. От удара школьница падает и остается лежать без движения, а мужчина тем временем неспешно покидает место инцидента. Официальный представитель МВД Ирина Волк отмечает, что видеоролик «вызвал возмущение пользователей интернета», а материалы о происшествии в связи с широким резонансом переданы для расследования в СКР.

Следователи ведомства намерены в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения «в виде заключения под стражу». Краевая прокуратура организовала также проверку и взяла под контроль расследование уголовного дела.

Источник «Ъ» в правоохранительных органах сообщил, что 14-летняя пострадавшая находится в больнице, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Влад Никифоров, Иркутск