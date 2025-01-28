В Белгородской области открыли наследственное дело после смерти блогера Миро

Наследственное дело открыли после смерти блогера Лены Миро (настоящее имя — Елена Мироненко) в городе Старый Оскол Белгородской области, где она родилась. Эту информацию подтвердило «РИА Новости». Ранее появилась информация, что Елена Мироненко погибла в ДТП 20 апреля 2024 года в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @lenamyro Фото: @lenamyro

Накануне, 27 января, Telegram-канал Baza опубликовал скриншот справки ЕГРИН, согласно которой деятельность ИП Елены Мироненко прекращена по причине ее смерти. Окончательное прекращение деятельности ИП произошло 24 января.

Лена Миро стала популярна в 2010-е годы благодаря личному блогу в «Живом журнале». Изначально страница использовалась для продвижения книг блогера. Госпожа Мироненко написала несколько книг: «Мальвина и Скотина», «Я тоже была толстой», «ЖЖ...опа! Пляжная форма на раз-два-три с фитнес-блогером №1», «Ржавая вода», «Два мохито под дождем» и др. Две из них — «Дневник Марлы. Детство кончилось» и «Оборотень с указкой. Бытовая химия» — написаны по мотивам сериала Валерии Гай Германики. Последняя книга блогера — «Я тебя похудею» — вышла в 2022 году.

Помимо этого Лена Миро публиковала в блоге критические заметки в адрес людей с лишним весом и отечественных знаменитостей. В марте 2023 года блогер приняла решение о закрытии своего ЖЖ.