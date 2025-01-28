Казанца осудили на 1 год условно за причинение вреда здоровью соседке

36-летний казанец получил 1 год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за то, что, будучи нетрезвым, ударил женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По материалам дела, ночью 29 июля 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей соседкой. В ходе ссоры мужчина ударил женщину кулаком в челюсть, позднее женщине диагностировали двусторонний перелом нижней челюсти.

Свою вину мужчина признал. Приговор суда в законную силу не вступил.

Артём Дергунов