«Это как стихийное бедствие, но плановое»

29 января в Китае начнется празднование Нового года, но традиционного транспортного коллапса не произошло. По крайней мере, некоторые собеседники “Ъ FM” утверждают, что вывезти товары из КНР еще можно. Причем свободные даты есть и на конец января-начало февраля, когда праздник будет в самом разгаре. Участники рынка перевозок называют эту ситуацию нетипичной и объясняют ее трудностями с платежами из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zhang Ailin / Xinhua / AP Фото: Zhang Ailin / Xinhua / AP

Тем не менее большая часть опрошенных “Ъ FM” предпринимателей заранее подготовилась к празднику, поэтому дефицита товаров не предвидится, хотя возможны отдельные проблемы.

Исполнительный директор транспортной компании Transasia Logistics Кирилл Латинский: «У нас оставались свободные слоты на выход из китайских портов 31 января и 1 февраля. То есть те импортеры, кто не успел отгрузиться, могли туда попасть. Понятное дело, что увеличены тарифы, но не столь критично, как это могло происходить несколько лет назад. Свободные слоты остались по двум причинам. Первая — это проблематика с платежами, потому что в текущей ситуации нет стопроцентной гарантии их прохождения, а 95% всего импорта — это все-таки полная предоплата за товар. Вторая причина — мы сейчас как участники внешней экономической деятельности видим в действии охлаждение экономики. В этом случае ситуация не совсем похожа на стандартную, которая, в частности, была до 2022 года». Соучредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов: «Мы работаем с представительством, и на нас этот праздник никак не влияет. Мы знаем, что китайцы уезжают из представительств на Новый год. Так что это касается только тех случаев, когда конкретно у дилера есть вопрос к офису в КНР, например, по отгрузке авто. Какой-то перерыв может коснуться машин, которые отгружаются в конце января. Но они все равно приходят к нам спустя месяцы». Генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова: «Мы уже пишем письма, задаем вопросы нашим партнерам, но ответы либо не приходят, либо понятно, что люди уже там празднуют. Ни за что они не будут работать. Невозможно найти машину, которая поедет в Россию. Сейчас будем смотреть на следующий сезон, когда выпадает китайский Новый год. Мы, соответственно, все выстраиваем так, чтобы весенняя коллекция была отгружена до этого времени. Летняя — сразу после. Это прямо как стихийное бедствие, но оно плановое стихийное бедствие».

Празднование китайского Нового года продлится до 12 февраля. При этом некоторые предприятия могут не работать месяц и даже больше.

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Владислав Викторов