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Руководитель астраханского агентства по делам молодежи покидает пост

Глава астраханского агентства по делам молодежи Виктор Нуртазин уходит с поста. Кто будет руководить агентством теперь, пока неизвестно.

Виктор Нуртазин занял указанный пост в 2021 году. До этого он трудился в ведомстве примерно три года на должности заместителя прежнего руководителя Егора Угарова.

Также Виктор Нуртазин возглавлял астраханское отделение «Юнармии», в свое время работал в Центре военно-патриотического воспитания. По информации пресс-службы агентства по делам молодежи, под руководством Виктора Нуртазина команде ведомства удалось вывести молодежную политику Астраханской области на новый уровень.

Павел Фролов

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