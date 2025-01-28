Депутаты одобрили передачу стадиона «Звезда» в краевую собственность

Сегодня депутаты Пермской городской думы рассмотрели вопрос о безвозмездной передаче в краевую собственность движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: ул. Куйбышева, 95, земельного участка под ним, а также недвижимости по ул. Куйбышева, 97, в собственность Пермского края. Речь идет о муниципальном стадионе «Звезда». Предполагается передать в краевую казну два участка (площадью 5,4 га и 0,02 га), три объекта недвижимости, включая трехэтажное здание спортивного павильона с трибуной на 5 тыс. мест площадью 5 тыс. кв. м (балансовая стоимость 8,7 млн руб.), а также свыше 80 позиций движимого. Среди них главный вход, лестницы, дорожники, металлодетекторы, серверы, камеры, табло, ворота. Наибольшая балансовая стоимость передаваемого имущества: табло — 40 млн руб., футбольное поле — 31 млн руб., билетно-пропускная система — 28 млн руб. Решение о передаче объекта было принято единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, еще летом 2018 года администрация Перми передала стадион «Звезда» в безвозмездное пользование ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» (ЦСП). Ранее обанкротившееся АНО ФК «Амкар» расторгло договор безвозмездного пользования стадионом и вернуло объект в городскую собственность.

В 2019 году бывший глава Перми Дмитрий Самойлов уже вносил в городскую думу проект решения о безвозмездной передаче стадиона «Звезда» в краевую собственность. Но тогда при передаче возникли сложности, связанные с судебными процессами вокруг банкротства ФК «Амкар». В дальнейшем все суды администрация Перми выиграла.

На базе стадиона «Звезда» осуществляется тренировочный и соревновательный процесс футбольных клубов «Звезда» и «Амкар-Пермь», проводятся соревнования по регби и футболу, а также тренируются воспитанники спортивных школ.