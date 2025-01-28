В 2024 году в Сириусе выявили 550 нарушений миграционного законодательства

Специалисты ОМВД России по федеральной территории Сириус подвели итоги работы за 2024 год. В прошлом году правоохранительные органы зарегистрировали 550 нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства ФТ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Начальник управления, полковник полиции Александр Куликов отметил, что, несмотря на высокий уровень туристической активности, правоохранительные органы совместно с органами исполнительной власти обеспечили эффективный контроль за оперативной обстановкой на курорте.

В прошедшем году специалисты провели более 170 проверочных мероприятий, что позволило выявить 550 нарушений миграционного законодательства РФ. В связи с этим суды вынесли 274 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории страны.

В 2024 году на федеральной территории Сириус прошло более 240 мероприятий международного уровня, в ходе которых специалисты не выявили ни одного происшествия.

«Ъ-Сочи» писал, что на федеральной территории Сириус в течение прошедшей недели сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 256 нарушений ПДД. Двух водителей привлекли к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, при этом один из них находился за рулем без прав.

Мария Удовик