УОМЗ разработал первый российский портативный аппарат ИВЛ

Уральский оптико-механический завод имени Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») разработал первый российский портативный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для домашнего использования, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский оптико-механический завод

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уральский оптико-механический завод

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аппарат АИВЛ-Д весит 5 кг и может работать автономно несколько часов благодаря встроенному аккумулятору. Он подходит для респираторной терапии взрослых, детей и новорожденных. Данные о состоянии пациента могут храниться на самом устройстве или передаваться через интернет.

По словам исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко, в аппарате предусмотрены режимы для профессионального и домашнего использования с безопасным переключением между ними. «Выданное Росздравнадзором удостоверение подтверждает готовность изделия к использованию, а запуск в серийное производство произойдет уже в этом году»,— сообщил господин Евтушенко.

Заместитель гендиректора холдинга «Швабе» Лев Борисов добавил, что у аппарата нет отечественных аналогов, а импортные модели отличаются более высокой стоимостью. УОМЗ планирует выпускать до 200 единиц этой продукции ежегодно.

Уральский оптико-механический завод расположен в Екатеринбурге. Специализируется на разработке и производстве оптико-электронных систем и комплексов военного назначения и гражданского приборостроения. Находится под санкциями Австралии, Евросоюза и Японии.

Полина Щуцкая