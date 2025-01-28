Авиарейсы в Мурманск возобновят из Нижнего Новгорода с конца марта

Из Нижнего Новгорода возобновляют авиарейсы в Мурманск с 30 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени В.П. Чкалова (управляется УК «Аэропорты Регионов») 28 января. Полеты по этому маршруту не выполняют с октября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Перевозчиком станет авиакомпания «Северный ветер» совместно с компанией «Икар». Рейсы запланированы на воздушных судах Embraer 190, рассчитанных на 110 кресел, дважды в неделю — в 16:15 по четвергам и в 16:35 воскресеньям.

Галина Шамберина