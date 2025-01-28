В 2025 году в Казани план ввода жилья составляет 1,3 млн кв. м. Об этом сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Казани планируют ввести 1,3 млн кв. м жилья

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В 2025 году в Казани планируют ввести 1,3 млн кв. м жилья

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Жилье будет строиться согласно программе «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем в Республике Татарстан на 2025 год», которую утвердил раис республики Рустам Минниханов.

По итогам 2024 года в Казани построили более 1,415 млн квадратных метров жилья.

Артём Дергунов