До 10 лет тюрьмы грозит сочинцу за выращивание кустов конопли

В Сочи полицейские провели операцию, в результате которой удалось изъять 30 кустов конопли. 41-летний житель курорта выращивал их в своей квартире, сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Оперативники обнаружили растения, размещенные в садовых горшках, а также пластиковые контейнеры с высушенным каннабисом весом около 200 граммов.

Установлено, что задержанный занимался культивированием и переработкой наркотических растений для собственных нужд. В связи с данными обстоятельствами правоохранительные органы возбудили два уголовных дела. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

«Ъ-Сочи» писал, что полицейские курорта задержали местного жителя, который нарушал общественный порядок на улице Туапсинской. В квартире 30-летнего сочинца нашли ведро с запрещенным веществом и два парника с коноплей.

Мария Удовик