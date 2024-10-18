У сочинца дома нашли два парника с коноплей

Полицейские в Сочи задержали местного жителя, который нарушал общественный порядок на улице Туапсинской. Как сообщили в пресс-службе городского УВД, 30-летний сочинец находился в состоянии опьянения. Поведение горожанина вызвало подозрение у полицейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

При себе у сочинца нашли пакетик с марихуаной. В его квартире решили провести обыск и нашли ведро с данным запрещенным веществом и два парника с коноплей. Общая масса изъятого наркотика превысила 300 граммов. Мужчина, считают в полиции, изготовил наркотик для личного употребления.

В отношении сочинца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

«Ъ-Сочи» писал, что в конце сентября в Краснодаре осудили планировавшего сбывать наркотики в Сочи экс-футболиста. Подсудимого приговорили к 9,5 годам лишения свободы.

Вячеслав Рыжков