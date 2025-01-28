UBS сокращает несколько тысяч сотрудников

UBS Group начала новый раунд сокращения штата в своих швейцарских отделениях в рамках продолжающейся оптимизации после поглощения Credit Suisse в 2023 году. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в банке, сокращения коснутся и менеджеров высокого ранга, и рядовых сотрудников. Ранее в UBS заявляли, что планируют сократить в Швейцарии около 3 тыс. человек.

Процесс оптимизации должен сократить издержки на $13 млрд. Пока удалось добиться сокращения на $7,5 млрд.

Агентству Bloomberg в UBS Group сообщили, что стараются сделать сокращения после интеграции банков минимальными. На конец 2023 года в обоих банках внутри Швейцарии было около 35 тыс. сотрудников. UBS предлагает попавшим под сокращение швейцарским сотрудникам вступить в программу, в рамках которой им дается год на поиск другой должности внутри банка, а также оказывается помощь в поиске работы в других местах.

Алена Миклашевская