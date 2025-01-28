Губернатор объявил о кадровых изменениях в правительстве региона
В Ярославской области министр конкурентной политики Екатерина Набатова покидает свой пост. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Правительство Ярославской области
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
Исполнять обязанности министра будет Марина Старостина из Ярославля. Она закончила ЯрГУ им. Демидова и почти 20 лет работает в правительстве области, была, в том числе, заместителем директора департамента государственного заказа области и руководителем Центра конкурентной политики и мониторинга.
Подтвердил губернатор и отставку министра АПК Дмитрия Фомина, который переходит на другую работу. От статуса и.о. освобождаются Артем Глахенгаузен и Ирина Ширшова, которые становятся полноправными министром цифрового развития и министром культуры соответственно.