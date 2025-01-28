Экс-полицейскому вынесли приговор за смерть человека в ДТП

Октябрьский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику ГИБДД территориального отдела МВД. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью другому лицу (пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Наказагие — 7,5 года в колонии-поселении. В пользу матери погибшего с подсудимого взыскали 1 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По информации «Ъ-Уфа», фигурантом дела является 28-летний Радиф Исрафилов.

В июле 2024 года осужденный за рулем Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения на одном из перекрестков города столкнулся с ВАЗ-2114. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался в больнице, а здоровью двоих его пассажиров причинен тяжкий вред. Виновник ДТП пытался скрыть свое участие в аварии, уговорив знакомого, который был в трезвом состоянии, взять вину на себя.

«В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками собственной безопасности МВД по РБ обман был своевременно вскрыт, мужчина уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел»,— добавили в пресс-службе прокуратуры.

Подсудимый не признал вину.

Венера Хисамова