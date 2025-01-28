В Челябинской области на вывоз мусора потратят почти 1 млрд рублей

Центр коммунального сервиса разместил три аукциона на вывоз твердых коммунальных отходов из 11 муниципалитетов Челябинской области. Общая сумма контрактов составляет более 930,4 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В рамках самой крупной закупки ЦКС ищет подрядчика для вывоза мусора из Чебаркульского городского округа и муниципального района. Объем ТКО на этих территориях оценивается в 53,2 тыс. т. Отходы подрядчик будет отвозить в Полетаево. Заказчик предлагает за работу 511,7 млн руб.

Вторую закупку ЦКС опубликовал с максимальной ценой контракта в 262 млн руб. Подрядчику нужно вывозить мусор из Брединского, Варненского, Нагайбаского, Карталинского, Чесменского муниципальных районов и Локомотивного городского округа. Там предполагаемый объем отходов составит 42,5 тыс. т. ТКО будут транспортировать на полигон АО «Ситиматик» в Магнитогорске.

Последний аукцион на вывоз мусора из Верхнеуральского, Кизильского и Агаповского муниципальных районов разместили с контрактом в 156,7 млн руб. На этих территориях объем мусора оценили в 26,7 тыс. т. Его также будут складировать на магнитогорском полигоне.

Первый контракт подрядчик отработает с 1 марта 2025 года по 4 февраля 2028-го в четыре этапа, а остальные два — с 1 марта этого года до 16 мая 2026.

Заявки на участие в аукционах принимают до 13 февраля. Итоги подведут 14 февраля.