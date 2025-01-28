В самарском метро заработала оплата проезда по биометрии

В самарском метрополитене запущена оплата проезда по биометрии. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сервис «Оплата улыбкой» доступен на всех 10 станциях метро клиентам любых банков. Для этого установлены биометрические терминалы для оплаты.

«Преимущество сервиса оплаты по биометрии в том, что пассажирам больше не нужно носить с собой наличные, банковскую карту или телефон — оплатить поездку можно практически мгновенно»,— отметили в банке.

Биометрия дополняет уже существующие способы оплаты проезда. До 15 апреля 2025 года пользователи сервиса могут сэкономить 10 руб. за одну поездку. При выборе оплаты по биометрии проезд будет стоить 27 руб.

Андрей Сазонов