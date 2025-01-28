Профсоюзы и правительство Удмуртии договорились о минимальной зарплате в регионе

Минимальный размер зарплаты работников (МРОТ) в Удмуртии составит не менее 22,4 тыс. руб. С учетом районного коэффициента — не ниже 25,8 тыс. руб. Это следует из проекта регионального соглашения между правительством республики, федерацией профсоюзов и объединением работодателей. Копия договора опубликована на сайте республиканского кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В минимальную зарплату не включена оплата сверхурочных, работа в ночное время и выходные дни, надбавки за вредные и опасные условия труда, ряд других доплат. Кроме того, соглашение не касается работников государственных организаций.

Из копии соглашения следует, что договор будет действовать до заключения нового, но не более трех лет. Действие соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Напомним, в 2025 году МРОТ в республике увеличили с 19,2 до 22,4 тыс. руб. С учетом районного коэффициента показатель составляет 25,8 тыс. руб.