На побережье Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа
На побережье Краснодарского края, в том числе в селе Витязево (Анапа), на Суджукской косе (Новороссийск), в поселке Ильич и на берегу Динского залива (Темрюкский район) введен карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на портале правовых актов.
Фото: Telegram-канал Артема Метелева
Согласно документу, вирус обнаружен в тушках диких птиц. В карантинных зонах введен запрет на лечение больных птиц, их вывоз и охоту на них, а также на посещение эпизоотических очагов посторонними лицами, за исключением персонала. Угроза действует в радиусе 5 км от карантинных зон.
После разлива мазута в Черном море волонтеры организовали пункты помощи водоплавающим птицам. Первый пункт по спасению птиц был открыт в помещении автомойки в Витязево. Сейчас в регионе действуют несколько центров помощи пернатым. По последним данным регионального оперштаба, в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края спасли больше 5,5 тыс. птиц, пострадавших от разлива мазута. Пернатым круглосуточно оказывают помощь, моют, лечат и отправляют на реабилитацию. В частности, более тысячи птиц принял краснодарский «Сафари-парк», еще 2,5 тыс. птиц передали в центры реабилитации Кубани и Ставропольского края.