На побережье Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа

На побережье Краснодарского края, в том числе в селе Витязево (Анапа), на Суджукской косе (Новороссийск), в поселке Ильич и на берегу Динского залива (Темрюкский район) введен карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Метелева Фото: Telegram-канал Артема Метелева

Согласно документу, вирус обнаружен в тушках диких птиц. В карантинных зонах введен запрет на лечение больных птиц, их вывоз и охоту на них, а также на посещение эпизоотических очагов посторонними лицами, за исключением персонала. Угроза действует в радиусе 5 км от карантинных зон.

После разлива мазута в Черном море волонтеры организовали пункты помощи водоплавающим птицам. Первый пункт по спасению птиц был открыт в помещении автомойки в Витязево. Сейчас в регионе действуют несколько центров помощи пернатым. По последним данным регионального оперштаба, в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края спасли больше 5,5 тыс. птиц, пострадавших от разлива мазута. Пернатым круглосуточно оказывают помощь, моют, лечат и отправляют на реабилитацию. В частности, более тысячи птиц принял краснодарский «Сафари-парк», еще 2,5 тыс. птиц передали в центры реабилитации Кубани и Ставропольского края.

Фотогалерея Как волонтеры спасают птиц, пострадавших от разлива мазута в Анапе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Среди пострадавших птиц — в основном поганки. Также встречаются гагары, бакланы Фото: t.me / vitishko По словам руководителя волонтерского центра Евгения Витишко, через пункт спасения прошли уже более 250 птиц Фото: t.me / vitishko Пернатых пациентов отмывают с помощью муки и крахмала, после греют лампами, иначе они могут погибнуть от переохлаждения Фото: t.me / vitishko Затем птиц нужно каждые два часа кормить полисорбом. Мазут может оказывать негативное влияние на пищеварительную систему пернатых Фото: t.me / vitishko Работать с птицами волонтерам приходится в респираторах Фото: t.me / vitishko В центре есть ветеринары и орнитологи Фото: t.me / vitishko Корм для птиц Фото: t.me / vitishko После оказания первой помощи пернатых пациентов отправляют в реабилитационные центры, расположенные в Краснодаре и Ставрополье Фото: t.me / vitishko Отмытые птицы Фото: t.me / vitishko Отмытые птицы Фото: t.me / vitishko Известная компания отправила 5 тонн биоразлагаемых гелей для спасения птиц от мазута Фото: t.me / vitishko По словам Евгения Витишко, в спасении птиц задействовано около 300 человек Фото: t.me / vitishko К сожалению, спасти удается не всех. По словам Евгения Витишко, на сегодняшний день в центре погибли девять птиц Фото: t.me / vitishko Центр продолжит работу до последнего пернатого пациента Фото: t.me / vitishko Следующая фотография 1 / 14 Среди пострадавших птиц — в основном поганки. Также встречаются гагары, бакланы Фото: t.me / vitishko По словам руководителя волонтерского центра Евгения Витишко, через пункт спасения прошли уже более 250 птиц Фото: t.me / vitishko Пернатых пациентов отмывают с помощью муки и крахмала, после греют лампами, иначе они могут погибнуть от переохлаждения Фото: t.me / vitishko Затем птиц нужно каждые два часа кормить полисорбом. Мазут может оказывать негативное влияние на пищеварительную систему пернатых Фото: t.me / vitishko Работать с птицами волонтерам приходится в респираторах Фото: t.me / vitishko В центре есть ветеринары и орнитологи Фото: t.me / vitishko Корм для птиц Фото: t.me / vitishko После оказания первой помощи пернатых пациентов отправляют в реабилитационные центры, расположенные в Краснодаре и Ставрополье Фото: t.me / vitishko Отмытые птицы Фото: t.me / vitishko Отмытые птицы Фото: t.me / vitishko Известная компания отправила 5 тонн биоразлагаемых гелей для спасения птиц от мазута Фото: t.me / vitishko По словам Евгения Витишко, в спасении птиц задействовано около 300 человек Фото: t.me / vitishko К сожалению, спасти удается не всех. По словам Евгения Витишко, на сегодняшний день в центре погибли девять птиц Фото: t.me / vitishko Центр продолжит работу до последнего пернатого пациента Фото: t.me / vitishko Смотреть

Наталья Решетняк