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На побережье Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа

На побережье Краснодарского края, в том числе в селе Витязево (Анапа), на Суджукской косе (Новороссийск), в поселке Ильич и на берегу Динского залива (Темрюкский район) введен карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на портале правовых актов.

Фото: Telegram-канал Артема Метелева

Фото: Telegram-канал Артема Метелева

Согласно документу, вирус обнаружен в тушках диких птиц. В карантинных зонах введен запрет на лечение больных птиц, их вывоз и охоту на них, а также на посещение эпизоотических очагов посторонними лицами, за исключением персонала. Угроза действует в радиусе 5 км от карантинных зон.

После разлива мазута в Черном море волонтеры организовали пункты помощи водоплавающим птицам. Первый пункт по спасению птиц был открыт в помещении автомойки в Витязево. Сейчас в регионе действуют несколько центров помощи пернатым. По последним данным регионального оперштаба, в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края спасли больше 5,5 тыс. птиц, пострадавших от разлива мазута. Пернатым круглосуточно оказывают помощь, моют, лечат и отправляют на реабилитацию. В частности, более тысячи птиц принял краснодарский «Сафари-парк», еще 2,5 тыс. птиц передали в центры реабилитации Кубани и Ставропольского края.

Фотогалерея

Как волонтеры спасают птиц, пострадавших от разлива мазута в Анапе

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Среди пострадавших птиц — в основном поганки. Также встречаются гагары, бакланы

Среди пострадавших птиц — в основном поганки. Также встречаются гагары, бакланы

Фото: t.me / vitishko

По словам руководителя волонтерского центра Евгения Витишко, через пункт спасения прошли уже более 250 птиц

По словам руководителя волонтерского центра Евгения Витишко, через пункт спасения прошли уже более 250 птиц

Фото: t.me / vitishko

Пернатых пациентов отмывают с помощью муки и крахмала, после греют лампами, иначе они могут погибнуть от переохлаждения

Пернатых пациентов отмывают с помощью муки и крахмала, после греют лампами, иначе они могут погибнуть от переохлаждения

Фото: t.me / vitishko

Затем птиц нужно каждые два часа кормить полисорбом. Мазут может оказывать негативное влияние на пищеварительную систему пернатых

Затем птиц нужно каждые два часа кормить полисорбом. Мазут может оказывать негативное влияние на пищеварительную систему пернатых

Фото: t.me / vitishko

Работать с птицами волонтерам приходится в респираторах

Работать с птицами волонтерам приходится в респираторах

Фото: t.me / vitishko

В центре есть ветеринары и орнитологи

В центре есть ветеринары и орнитологи

Фото: t.me / vitishko

Корм для птиц

Корм для птиц

Фото: t.me / vitishko

После оказания первой помощи пернатых пациентов отправляют в реабилитационные центры, расположенные в Краснодаре и Ставрополье

После оказания первой помощи пернатых пациентов отправляют в реабилитационные центры, расположенные в Краснодаре и Ставрополье

Фото: t.me / vitishko

Отмытые птицы

Отмытые птицы

Фото: t.me / vitishko

Отмытые птицы

Отмытые птицы

Фото: t.me / vitishko

Известная компания отправила 5 тонн биоразлагаемых гелей для спасения птиц от мазута

Известная компания отправила 5 тонн биоразлагаемых гелей для спасения птиц от мазута

Фото: t.me / vitishko

По словам Евгения Витишко, в спасении птиц задействовано около 300 человек

По словам Евгения Витишко, в спасении птиц задействовано около 300 человек

Фото: t.me / vitishko

К сожалению, спасти удается не всех. По словам Евгения Витишко, на сегодняшний день в центре погибли девять птиц

К сожалению, спасти удается не всех. По словам Евгения Витишко, на сегодняшний день в центре погибли девять птиц

Фото: t.me / vitishko

Центр продолжит работу до последнего пернатого пациента

Центр продолжит работу до последнего пернатого пациента

Фото: t.me / vitishko

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Среди пострадавших птиц — в основном поганки. Также встречаются гагары, бакланы

Фото: t.me / vitishko

По словам руководителя волонтерского центра Евгения Витишко, через пункт спасения прошли уже более 250 птиц

Фото: t.me / vitishko

Пернатых пациентов отмывают с помощью муки и крахмала, после греют лампами, иначе они могут погибнуть от переохлаждения

Фото: t.me / vitishko

Затем птиц нужно каждые два часа кормить полисорбом. Мазут может оказывать негативное влияние на пищеварительную систему пернатых

Фото: t.me / vitishko

Работать с птицами волонтерам приходится в респираторах

Фото: t.me / vitishko

В центре есть ветеринары и орнитологи

Фото: t.me / vitishko

Корм для птиц

Фото: t.me / vitishko

После оказания первой помощи пернатых пациентов отправляют в реабилитационные центры, расположенные в Краснодаре и Ставрополье

Фото: t.me / vitishko

Отмытые птицы

Фото: t.me / vitishko

Отмытые птицы

Фото: t.me / vitishko

Известная компания отправила 5 тонн биоразлагаемых гелей для спасения птиц от мазута

Фото: t.me / vitishko

По словам Евгения Витишко, в спасении птиц задействовано около 300 человек

Фото: t.me / vitishko

К сожалению, спасти удается не всех. По словам Евгения Витишко, на сегодняшний день в центре погибли девять птиц

Фото: t.me / vitishko

Центр продолжит работу до последнего пернатого пациента

Фото: t.me / vitishko

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Наталья Решетняк

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