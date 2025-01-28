Житель Шадринска получил три года колонии за призывы к госперевороту

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Шадринска, обвиняемому в призывах к терроризму и экстремизму. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Суд и следствие установили, что шадринец разместил в социальных сетях материалы с призывами к насильственным действиям в отношению сотрудников полиции, государственных деятелей и смене власти в стране.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета) ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета) расследовали сотрудники УФСБ России по Курганской области.

Приговор военного суда вступил в законную силу.