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Микроавтобус с 11 пассажирами попал в ДТП в Завьяловском районе Удмуртии

Одного пассажира госпитализировали, пятерым, в том числе одному несовершеннолетнему, оказали разовую медпомощь в результате аварии микроавтобуса и автомобиля. Как сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии, в минивэне находились 11 пассажиров.

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Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

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Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

ДТП произошло сегодня утром на 2-м км дороги «Ижевск—Аэропорт—Первомайский». Volkswagen Polo под управлением 32-летнего водителя столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Газ», которым управлял 66-летний шофер. По факту аварии сотрудниками ГАИ проводится проверка.

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