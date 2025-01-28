Микроавтобус с 11 пассажирами попал в ДТП в Завьяловском районе Удмуртии

Одного пассажира госпитализировали, пятерым, в том числе одному несовершеннолетнему, оказали разовую медпомощь в результате аварии микроавтобуса и автомобиля. Как сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии, в минивэне находились 11 пассажиров.

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ДТП произошло сегодня утром на 2-м км дороги «Ижевск—Аэропорт—Первомайский». Volkswagen Polo под управлением 32-летнего водителя столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Газ», которым управлял 66-летний шофер. По факту аварии сотрудниками ГАИ проводится проверка.