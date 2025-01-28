На юге Волгограда продают гостиницу за 140 млн рублей

В Волгограде выставлена на продажу трехэтажная гостиница загородного типа в Светлом Яру по цене почти 140 млн руб. В здании 11 номеров, включая ресторан, банкетный зал с летней верандой и два бассейна на первом этаже.

На нулевом этаже находятся бассейн, сауна, душевые и туалеты, а также технические помещения. На первом этаже — главный вход, ресепшен, бар-ресторан, кухня и служебные комнаты. Номера расположены на втором и третьем этажах, где есть кабинеты.

Гостиница продолжает работать и приносить прибыль. Владелец отметил, что заведение находится в хорошем состоянии и имеет потенциал для дальнейшего развития. Доступ к гостинице возможен через Светлый Яр, который расположен на маршруте рыбаков. Земельный участок площадью почти 2 тыс. квадратных метров оформлен в собственность владельца и включает газовую котельную, гаражные боксы, складские помещения и парковочные зоны, оснащенные системой видеонаблюдения.

Никита Маркелов