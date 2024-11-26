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За год в Петербурге появилось 77 новых нерегулируемых пешеходных переходов

Адресная программа 2024 года по созданию нерегулируемых пешеходных переходов (НПП) завершена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту. В рамках программы в 15 районах Петербурга было обустроено 77 безопасных зон для пересечения улично-дорожной сети.

Рабочие установили дорожные знаки, нанесли специальную разметку, а также занизили бордюрный камень. На некоторых переходах были размещены мигающие светофоры Т7 и «лежачие полицейские».

Адресная программа на календарный год формируется на основе анализа текущей ситуации на дорогах, обращений местных жителей, а также отчетов комиссии по безопасности дорожного движения. По данным комтранса Петербурга, 55 пешеходных переходов в 2024 году были обустроены по просьбам горожан. Еще два – на Эриванской ул, д. 5, и на Горском шоссе, д. 127 – по запросам администрации Выборгского района и Русской православной церкви.

По данным на февраль 2024 года, в Санкт-Петербурге насчитывалось 4737 регулируемых и 5133 нерегулируемых пешеходных перехода. В 2023 году по Адресной программе было обустроено 65 НПП.

Андрей Кащавцев

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