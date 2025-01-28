SuperStation One сможет запускать игры PlayStation и других приставок

Компания Retro Remake представила игровую консоль SuperStation One, выполненную в стиле оригинальной консоли PlayStation и обладающую портами, совместимыми с ее картриджами и контроллером. Консоль построена на технологии FPGA и поддерживает игры для PlayStation и других старых приставок, например Atari 5200, NES и Sega Saturn.

Загрузка игр будет осуществляться с резервной копии или диска, региональных ограничений не будет. Будут поддерживаться все ядра MiSTer FPGA (проекта с открытым исходным кодом, воссоздающим классические компьютеры, аркадные автоматы и игровые консоли), что позволит устройству функционировать, как оригинальные консоли, а не эмулировать их.

SuperStation One поставляется с картой microSD на 64 ГБ и обладает аудиоразъемом 3,5 мм, портом Ethernet, тремя портами USB Type-A, HDMI, VGA а также считывателем NFC для запуска определенных игр и компонентным и композитным разъемами для совместимости с широким спектром периферии. Выпуск планируется в четвертом квартале 2025 года, стоимость стандартной версии составит $179,99.

Евгений Федуненко