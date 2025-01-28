Пять человек госпитализированы после ДТП в Кинель-Черкасском районе

Сегодня, 28 января, в 06:05 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 79 км автодороги Самара — Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе. Об этом рассказали в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные-спасатели установили, что произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Granta и Lada Kalina. В аварии пострадали пять человек, все они госпитализированы.

«Пожарные-спасатели провели отключение аккумуляторных батарей и транспортировку раненых в машину скорой помощи»,— сообщили в ведомстве.

Причины происшествия устанавливаются.

Алексей Алексеев