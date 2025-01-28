Мать погибшего участника СВО лишили права на выплаты в пользу бабушки в Удмуртии

Мать погибшего участника СВО лишили права на выплату пособий и страховой суммы в пользу бабушки погибшего. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, бабушка воспитывала и содержала внука 17 лет до его совершеннолетия. Родители воспитанием сына не занимались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Игринский райсуд Удмуртии 13 декабря признал фактическим воспитателем погибшего бойца на СВО истца — бабушку умершего. Мать погибшего не знала на протяжении 5 лет, что ее сын является военнослужащим и принимает участие в СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины. Она появилась на похоронах сына в состоянии опьянения, не оказав никакой материальной поддержки.

Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования и установил, что «заслуга за воспитание достойного человека — защитника Отечества» не ответчика, а истца. «Ответчик не обладает статусом члена семьи погибшего военнослужащего»,— указано в сообщении суда.