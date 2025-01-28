Обновление Windows 11 сломало работу наушников и комбинации клавиш Alt+Tab

Американская корпорация Microsoft выпустила обновление Windows 11 KB5050009, после которого пользователи столкнулись с рядом проблем. Использование комбинации клавиш Alt+Tab может приводить к зависанию системы, не работают Bluetooth-наушники и web-камеры.

Удаление обновлений не всегда приводит к устранениям ошибок и иногда требуется полноценная переустановка операционной системы. Пользователи сообщают, что после установки обновления перестают работать Bluetooth-наушники, хотя они отображаются в списке подключенных устройств, а просмотр видео на YouTube становится невозможным из-за ошибок рендеринга звука и постоянной буферизации.

Невозможным становится обнаружить web-камеру на некоторых ноутбуках и моделях 4К мониторов. Использование комбинации клавиш Alt+Tab может вызвать зависания видеоигр, а сочетание Ctrl+Alt+Del приводит к зависанию «Рабочего стола» или «Проводника».

Евгений Федуненко