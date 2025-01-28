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Коммерсантъ FM
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Володин рассказал, как россиян защитят от навязанных услуг

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение законопроекта о защите граждан от навязывания дополнительных товаров и услуг. Он сообщил, что люди в комментариях в его Telegram-канале чаще всего жаловались на проблему при покупке онлайн-билетов на самолеты и поезда. Другой распространенный случай — замена бесплатных медицинских услуг на платные.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин рассказал, что изменится после принятия законопроекта:

  • дополнительные товары, услуги и работы будут продаваться только с согласия потребителя за отдельную плату;
  • дополнительные услуги нельзя будет навязывать до заключения договора о приобретении основных услуг;
  • компаниям нельзя будет автоматически проставлять отметки о согласии на покупку дополнительных услуг;
  • россияне смогут отказаться от оплаты навязанных услуг и потребовать вернуть деньги;
  • продавцу запретят формировать условия, предполагающие изначальное согласие на приобретение дополнительных услуг.

Поправки в законодательство о запрете навязанных услуг были разработаны в декабре. Инициатором законопроекта выступило правительство. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, кроме проблем при продаже билетов на самолет или поезд россияне также жаловались на навязывание услуг в сфере ЖКХ. Госдума планирует рассмотреть законопроект сегодня, 28 января.

Подробнее о документе — в материале «Ъ FM» «Покупателей оградят от дополнительных трат».

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