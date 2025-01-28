Самарское ООО «Стройгаз» получило штраф за несоблюдение закона о противодействии коррупции

ООО «Стройгаз» оштрафовано за ненадлежащее соблюдение законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего высокопоставленного правоохранителя, сообщили в прокуратуре Кировского района Самары.

Речь идет о трудоустройстве на должность юриста бывшего старшего инспектора по особым поручениям отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области.

В нарушение требований закона компания «не уведомила работодателя по последнему месту службы о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим».

В отношении «Стройгаза» и директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Кроме того, прокурор внес директору компании представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Суд по итогам рассмотрения административных дел оштрафовал компанию и ее руководителя на 70 тыс. руб.

Сабрина Самедова