В Пестречинском районе семья попала под «КамАЗ», водитель погиб

В Пестречинском районе семья попала под «КамАЗ». В результате водитель легковушки погиб, ребенок получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Авария произошла около 16:00 на 24-м километре трассы Казань — Шемордан. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio. Водитель легковой машины скончался на месте, двое его пассажиров, включая ребенка, получили травмы.

На место происшествия прибыл прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров. Прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств аварии.

Анар Зейналов