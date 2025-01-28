В Оренбурге лжесотрудников противопожарной службы будут судить за обман 62 человек

Перед судом в Оренбурге предстанут предполагаемые лидер и 20 участников мошеннической ОПГ. По версии следствия, они обманывали пенсионеров, ветеранов труда и Великой Отечественной войны, а также инвалидов и сирот. Об этом сообщает УМВД Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, с марта 2020 года фигуранты уголовного дела выдавали себя за сотрудников противопожарной службы, обходили дома, оказывали на жильцов психологическое давление и склоняли их к покупке огнетушителей, извещателей и полотен с огнеупорным составом. Обвиняемые убеждали граждан, что приобретение оборудования обязательно и грозили потерпевшим административной ответственностью за отказ от сделки, выяснила полиция.

При этом устройства для предупреждения, обнаружения и тушения пожаров продавались по ценам в три или четыре раза выше рыночных. Преступления были совершены на территории Оренбуржья, Самарской области и Башкирии.

От действий предполагаемых преступников пострадали 62 человека. Сумма причиненного им ущерба превысила 650 тыс. руб.

Полиция задержала обвиняемых в апреле 2023 года. Суд арестовал их имущество общей стоимостью свыше 1,6 млн руб. Расследование уголовного дела завершено и утверждено обвинительное заключение по нему.

Георгий Портнов