ПМД получил разрешение на строительство жилья по ул. Космонавта Беляева

Застройщик ПМД получил разрешение на строительство жилого комплекса в Индустриальном районе Перми, на ул. Космонавта Беляева, 155. Как рассказали «Ъ-Прикамье» в группе, разрешительная документация была выдана 23 января. Комплекс будет состоять из четырех секций переменной высотности от 14 до 16 этажей. Общая площадь жилья в нем составит 26,5 тыс. кв. м (без балконов и лоджий). Объект будет возводиться в две очереди. По предварительным данным, завершить первую очередь строительства планируется в первой половине 2028 года. Начать продажи квартир в ЖК предполагается этой весной.

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Помимо жилья, в комплексе запроектировано около 600 кв. м нежилых площадей, это помещения под супермаркет и иные коммерческие объекты.

Участок на ул. Космонавта Беляева, 155 (ранее его адрес обозначался — ул. Оверятская, 55) и другие площадки в Перми ПМД получил во время обмена землями с властями Прикамья. В региональную собственность девелопер передал бывшее поле возле УДС «Молот». Земля на ул. Беляева, 155, площадью 1,32 га, окружена частным сектором и находится в микрорайоне Нагорном. Рядом строится ЖК «Мир» группы «Оникс». Как ранее отмечали на заседаниях комиссии по землепользованию и застройке, освоение этой территории на ул. Беляева ПМД планирует по соглашению о финансировании социнфраструктуры с администрацией Перми.